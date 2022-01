Warum gibt es nicht schon längst, wie im Herbst vergangenen Jahres in manchen Gemeinden des Landes, Ein- und Ausreisekontrollen in Flachau? Warum lässt der Landeshauptmann die Pandemie sich fröhlich ausbreiten? Hat das etwa damit zu tun, dass momentan 15.000 Personen in Flachau ihren Urlaub verbringen? Der Verdacht drängt sich auf. Ein Schelm, wer Böses denkt!





Florian Bauer, 5020 Salzburg