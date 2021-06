Ein uraltes matriarchales und schaministisches Symbol

Zur "Kulturklauberin" vom 4. 6. 2021: Der "versteinerte Brotlaib" in der Stiftskirche St. Peter ist wahrlich ein interessantes Objekt. Wieso befindet sich dieser angeblich auf einer alten Sage beruhende schwere Stein in dieser und in anderen Kirchen?

Die Geschichte erzählt von einer Frau, die sich dem Dogma der katholischen Kirche widersetzt hat, weil sie am Sonntag die Messe nicht besucht hat. Sie hat stattdessen Brot gebacken, für Nahrung und Ernährung ihrer Familie gesorgt. Für diese Sünde wurde sie bestraft, so wie viele Frauen vor Jahrhunderten bestraft wurden, wenn sie sich nicht der patriarchalen kirchlichen Dominanz untergeordnet haben. Als Mahnung an alle Gläubigen ist dann dieser Stein, der fast wie ein Fußkettengewicht für einen Sträfling wirkt, aufgehängt worden.

Lassen wir diese christliche Umdeutung weg, so stellt sich uns der Kreis mit den vier Vierteln als uraltes matriarchales und schamanistisches Symbol dar. Der runde Kreis steht für die Erde und die vier Himmelsrichtungen, der schon in steinzeitlichen Felsritzungen und -zeichnungen verewigt wurde. In der Bronzezeit auch in Metall getrieben, als Sonnenrad, das Tag und Nacht sowie die vier Jahreszeiten darstellt. Dieses machtvolle Symbol soll uns erinnern an unsere Ahninnen und Ahnen, die tief verbunden mit der Natur gelebt haben.







MAS Mag. Brigitte Jakob, 5400 Hallein