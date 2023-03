Ein Verein steht im Regen

Seit Beginn der Stadion-Debatte vor über einem Jahr negiert Bürgermeister Harald Preuner die Notwendigkeit eines Stadtstadions mit Verweis auf die beiden bestehenden Stadien im Umland. Nun, da es Bestrebungen gibt, das Grödiger Stadion für Stadtvereine zur Verfügung zu stellen, sieht er aber auch dafür keine Notwendigkeit mehr. Alle Vereine seien versorgt, meint er. Wohlwissend, dass die Salzburger Austria bei einem aktuellen Schnitt von 1000 Zusehern ihre Stadionkapazität in einem Jahr auf 600 Besucher reduzieren muss. Nicht nur, dass dem Verein damit jegliche Ambitionen genommen werden, bei einer derartigen Zuschauer- und Einnahmenreduktion gerät gar der Fortbestand in aktueller Form in Gefahr.

Herrn Preuner scheint das nicht weiter zu kümmern. Er lässt einen der größten Sportvereine der Stadt mit 250 aktiven Sportlern im Regen stehen.



Matthias Moser, 5020 Salzburg