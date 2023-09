Ein Versagen auf allen Linien

Was sich jetzt auf der A10 abspielt, war zu erwarten. Schließlich ist die A10 schon bei normalem Verkehrsaufkommen überlastet. Folgende Fragen an den überforderten LH-Stv. Schnöll und die selbst ernannten Experten: Wird 24 Stunden an sieben Tagen gearbeitet? Warum gibt es in Deutschland, Kroatien und Slowenien keine Umleitungshinweise für das Ausweichen über die A2, A9 und A1? Warum werden auch auf den Ausweichrouten Baustellen errichtet?

Sofortiges Fahrverbot für Lkw auf den Bundesstraßen. Ebenso für Transiturlauber.

Danke auch, dass eine vierwöchige Baustelle inklusive Umleitung durch Unken eingerichtet wurde. Was ist übrigens mit den Kontrollen der Lkw, die über das Kleine Deutsche Eck fahren? Gilt hier nicht Fahrverbot, ausgenommen Ziel- und Quellverkehr?

Schildbürgerstreich Gasteiner Tal: Wurde nicht bis Juni über ein Jahr der Tunnel ins Gasteiner Tal saniert? Jetzt gibt es wieder Ampelregelung und Stau, weil man die Beleuchtung erneuert. Warum wurde dies nicht während der Sanierungsarbeiten gemacht?

Warum werden Schmittentunnel und Tunnel in Schwarzach immer am Tag gewartet? Stau wird hier absichtlich erzeugt. Warum geht es in anderen Bundesländern, dass Tunnel in der Nacht gereinigt und gewartet werden?

Man freut sich schon auf die Herbst- und Weihnachtsferien und die WM in Saalbach.

Zum Schluss: Wo sind die Arbeiter auf der A10-Baustelle? Andere Länder bauen in zwei Jahren Hunderte Kilometer Straßen inklusive Brücken. Nur die Asfinag schafft dies nicht. Versagen auf allen Linien!





Gerhard Reisenhofer, 5671 Bruck