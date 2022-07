Ein Vorbild für andere Städte

Großveranstaltungen, Demos, Umzüge etc. verursachen leider auch sehr viel Müll, der von den Teilnehmenden oft achtlos und überall entsorgt wird.

Ein großes Dankeschön daher an die Salzburger Stadtreinigung, die hinterher sofort wieder alles aufräumt. Straßen und Plätze erscheinen dann umgehend wieder im gewohnten Glanz. Andere Städte können sich daran ein Beispiel nehmen. Auch in der Früh, wenn die Feierlaunigen ihre Partymeilen verlassen, wird sofort geputzt, gekehrt und ausgeleert. So wird den Einheimischen und v. a. den Touristen Salzburg at its cleanest präsentiert. Danke.



Dipl.-Kfm. Sebastian Krackowizer, D-82447 Spatzenhausen