Ein Vorschlag für Lehrerausbildung

Da es in Österreich bereits jetzt eine Reihe von berufsbildenden Schulen gibt, spräche doch nichts dagegen, für die Jugendlichen ab 14 Jahren wieder eine auf den Lehrberuf vorbereitende HPL, also eine "Höhere Pädagogische Lehranstalt" einzurichten, ähnlich der alten fünfjährigen LBA (die Lehrerbildungsanstalt bis 1967, damals Berechtigung zum Unterrichten in der VS mit der Matura, nach zwei Praxisjahren die "Lehrbefähigungsprüfung" für VS und die damalige HS), aber jetzt natürlich mit Lehrinhalten, die auf die Anforderungen der heutigen Zeit gut vorbereiten: Informatik, Umgang mit der KI, Vorbereitung für die Schule mit nicht Deutsch sprechenden Kindern, Lehrauftritte vor Klassen und manches andere mehr. Daneben wird auch der Stoff des Gymnasiums vermittelt und auf die Matura vorbereitet. Wie schnell bemerkt dann ein Lehramtskandidat, ob er für den Beruf geeignet ist, bevor er wertvolle Jahre auf der Uni verliert.

Der weitere Weg könnte dann so verlaufen: Zwei Jahre an der Pädagogischen Hochschule/ Uni mit dem Bachelor-Abschluss (für den Unterricht in der Volks- und Mittelschule), etwa vier Jahre in den gewählten Fächern für alle, die im Gymnasium oder einer berufsbildenden Schule unterrichten wollen. Eine überlange Studienzeit erzeugt nicht die besseren Lehrer. Diejenigen, die nicht diese "HPL" (ich nenne sie jetzt mal so) absolviert haben, studieren dann jeweils ein Jahr länger, mit einem sehr intensiven Jahr für die pädagogische Ausbildung mit starkem Praxisbezug. Das hätte den Vorteil, dass sich die jungen Menschen in Ruhe auf ihren Lehrberuf vorbereiten und darauf freuen können - und dass nicht so manche durch die Doppelbelastung (überlanges Studium und daneben unterrichten) ausgebrannt in den Beruf einsteigen - oder überhaupt aussteigen. Man kann gespannt sein auf Gegenvorschläge - vor allem von Lehrenden, von bereits unterrichtenden Lehramtsstudenten und Quereinsteigerinnen. Das Unterrichtsministerium muss aus dem Tiefschlaf geholt werden. Doch eines ist sicher: Der Lehrermangel wird uns in den nächsten Jahren trotz aller Änderungsversuche und -vorschläge begleiten.

Mag. Christiane Egger, 5020 Salzburg