Ein Vorschlag zur Ferienordnung

Dass es im Juni schon sehr heiß ist in den Klassenzimmern, das bestätigt auch ein Blick auf die Temperaturstatistiken in Österreich. Es wäre sinnvoll, mit den Ferien schon früher zu beginnen, eventuell schon Ende Juni/Anfang Juli, dafür kann Mitte/Ende August, wenn die Temperaturen schon wieder sinken, die Schule wieder beginnen. Freie Tage im September - meist sind in diesem Monat noch etwa zwei Wochen Ferien - sind verzichtbar und können dann leicht den Herbst- oder Pfingstferien zugeschlagen werden.







Ao. Univ.-Prof. Gereon Kleiner - Pianist, 5020 Salzburg