Ein wahrlich erbärmliches Vorbild

Ich frage mich schon, ob die vielen Leserbriefe zu obigem Thema noch ein Umdenken der Umweltschützer erwirken werden. Und ich frage mich, was sind das für Menschen hinter dieser Entscheidung? Wie alt sind sie, haben sie Kinder, waren sie jemals zu "normalen" Zeiten in der Au? Haben sie je die Kinder dort lachen gehört und glücklich und stolz ob ihrer sportlichen Fortschritte gesehen?

Ich radle sehr oft an der Salzach und es hat mich immer gefreut, neben Vogelgezwitscher auch Kinderlärm zu hören.

Meine Güte, was geben wir für ein erbärmliches Vorbild ab! Die Au ist so groß und für alle da. Warum nicht auch für Kinder, die sich bewegen und aktiv sein wollen, nach vielen langen Wochen mit Homeschooling? Und dies wirklich nur in einem kleinen Teil davon! Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf.

Stefanie Hiessmayr, 5026 Salzburg