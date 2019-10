Ein weiter Weg zur Koalition

2017! Erinnern Sie sich noch? Die Österreicher feixten über die ewig langen Sondierungen und Koalitionsverhandlungen in Berlin. Sie klopften sich selbst auf die Schultern und meinten leicht hämisch, dass das ja bei ihnen viel zügiger und besser gehen würde als bei den Piefkes.

Nun, das hat in Berlin zweifelsohne sehr lange gedauert und Österreich machte weiter seine Witze darüber.

Die Berliner Koalition arbeitet immer noch, mehr schlecht als recht oder gerne auch in anderer Reihenfolge - egal, der dortige Koalitionspartner schwadronierte jedenfalls nicht "b'soffn" in der Landschaft rum und leistete sich einen Einzelfall nach dem anderen.

Und nun, 2019, muss man halt auch in Österreich erkennen, das Koalitions- verhandlungen ein mühevolles Geschäft sind, soll anschließend die Partnerschaft wenigstens eine Legislaturperiode halten. Mal schaun.







Kurt Fuchs, A-5020 Salzburg