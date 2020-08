Ein Weltbürger

Von wenigen bemerkt ist ein großer Salzburger von uns gegangen. Der in Großarl geborene Philosoph und Priester Dr. Matthias Christian SVD. Seine umfassende Kenntnis der chinesischen Kultur hatte er 2016 auch am Zentrum Theologie Interkulturell und Studium der Religionen der Universität Salzburg angeboten, wo ich ihn kennenlernen durfte.

Nachdem er 1968 als Steyler Missionar nach Taiwan gekommen war und sich die chinesische Sprache angeeignet hatte, blieb er diesem Kulturraum und dem Brückenschlag zwischen den Kulturen und Religionen bis zu seinem Tod Ende Juli d.J. verbunden. Neben regelmäßigen Tätigkeiten an den Universitäten in Taipei und Macao hielt er auch Vorträge an Universitäten des Festlandes, wie z.B. an der Renmin Universität in Beijing. Mit großer Verbindlichkeit war Pater Matthias sowohl Seelsorger als auch akademischer Lehrer. Als es einmal schwierig war, eine geeignete Person für die akademische Arbeit im krisengeschüttelten Südsudan zu finden, sagte er einfach ja und bewies so seine große Hingabe an seine Berufung.

Eine dermaßen vorbildliche Persönlichkeit sollte der Salzburger Jugend als "role model" nicht vorenthalten werden, zumal in Zeiten, in denen die von Matthias Christian repräsentierten Werte und Leistungen kaum mehr leicht aufzufinden sind.

Wer ihn kannte, gedenkt seiner als großen Pionier des Dialogs der Kulturen und Weltanschauungen in tiefer Wertschätzung und Dankbarkeit.



Mag. Kurt Krammer, Institut zum Studium von Buddhismus und Dialog der Religionen, 5020 Salzburg