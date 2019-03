Ein wichtiges politisches Signal

Offener Brief:

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann Dr. Haslauer!

Mit größter Sorge beobachten wir die politische Entwicklung in unserem Land:

Wir erleben, wie destruktiv für unseren demokratischen, offenen, bis dato stabilen Sozialstaat die derzeitige Bundesregierung in vielen Bereichen vorgeht und mit ihren Entscheidungen soziale Errungenschaften kalt beiseite räumt.

Wir hören mit Entsetzen, wie Äußerungen von rechten Regierungsmitgliedern und deren Parteifreunden, Polarisierung und Entsolidarisierung, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit fördern, wodurch sich Kreise unserer Bevölkerung legitimiert sehen, die rechtsradikales, nationalistisches Gedankengut weiterhin gepflegt haben.

Wir nehmen wahr, wie in der Regierung mit erschreckendem Gleichmut hingenommen wird, wie rechtsgerichtete Politiker überfallartig vorgehen und demokratische Strukturen und Institutionen in geradezu zynischer Weise nutzen, um ihren Machtanspruch überall durchzusetzen, wobei sie offen mit Autoritarismus befürwortenden, EU-feindlichen Politikern sympathisieren.

Wir sehen in einigen Ländern, wie rasch auf demokratischem Weg eine Demokratie und ihre Werte abgeschafft werden können. Wir wollen dabei nicht ohnmächtig zuschauen. Wer schweigt ist mitverantwortlich.

Wir sagen: Schweigen = Gewährenlassen = Gutheißen.

Wie bekannt wurde, agieren auch in unserem Bundesland rechtsradikale Täter und Gruppierungen, die grenzüberschreitend mit Gleichgesinnten vernetzt sind und dabei Nachahmern und jungen Menschen zu Vorbildern werden.

Im Wissen darüber, welches Unglück der Weg der Radikalisierung immer und überall über die Menschen gebracht hat, ist es die vornehmste Pflicht der Politiker, den Weg der Vernunft, des Ausgleichs zu suchen, ein Politikverständnis, das in den Jahrzehnten zuvor zum Wohl unseres Landes beigetragen hat.

Angesichts der fortschreitenden Bedrohung unserer demokratischen Verfasstheit war es ein wichtiges positives Signal, dass Sie, Herr Dr. Haslauer, 2017 für das Land Salzburg entschieden haben, weiterhin einen Weg der Mitte zu gehen.

Wir möchten Sie dringend bitten, sich als Landeshauptmann weiterhin entschieden dafür einzusetzen, dass mithilfe unserer rechtsstaatlichen Institutionen extremen Ideologien, verbaler Hetze und menschenverachtenden Aktivitäten klar entgegengetreten wird, dass Sie öffentlich dem rasanten politischen Prozess der Polarisierung und der Entsolidarisierung widersprechen und dass Sie also die vielen Menschen vertreten, die mit dieser Entwicklung nicht einverstanden sind.



Mag. Eva B. Kiefer für "OMAS GEGEN RECHTS", 5020 Salzburg