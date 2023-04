Ein Wimpernschlag in der Sozialdemokratie

War es überhaupt die Länge eines Wimpernschlags, der Zeitraum von Christian Kern in der gestaltenden österreichischen Sozialdemokratie? Wen interessiert seine Unterstützung für einen burgenländischen Keiltreiber. Für den Umgang der nachweislich dünnhäutigen Machos mit der Frontfrau der eigenen Gesinnungsgemeinschaft fehlen einem die Worte. Selbst hatte man damals ja keine Lust (mehr) auf diesen Job. Die Steigerung Freund - Feind - Parteifreund trifft's aber in allen Parteien. Die politischen Jobs an der Front sind hart und unbedankt. Wadlbeisser auf den billigen Plätzen haben es leichter. Die letzten Wahlen mit Polarisierung und Hetze brachten kurze unüberlegte Unzufriedenheit am Wahlzettel mit jahrelangen Konsequenzen. Wir brauchen die großen Volksparteien für nachhaltige Lösungen in unserem Land. Aus mit Selbstzerstörung in den einst großen Parteien, die so viel in unserem Land geleistet haben. Zeigt endlich, wofür ihr heute steht, damit man euch wählen möchte.

Ernst Ortner, 5723 Uttendorf