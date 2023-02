Ein würdevoller Lebensabend

Bei all den negativen Schlagzeilen, die man häufig über Seniorenwohnheime liest oder hört, ist es mir ein Bedürfnis, meine eigene, "andere" Erfahrung zu teilen.

Hierfür eine kurze Zusammenfassung der Lebensumstände, die zu dieser Erfahrung geführt haben: Bis vor ca. einem Jahr betreuten meine Schwester, mein Stiefvater und ich meine an Demenz erkrankte Mama. Als jedoch mein Stiefvater einen Herzinfarkt hatte und als Hauptbetreuer wegfiel, brach dieses zarte Kartenhaus von einem Tag auf den anderen in sich zusammen.

Verzweifelt versuchten wir, einen Platz in einem Seniorenwohnheim zu bekommen - notfalls auch nur zur Kurzzeitpflege. Doch unsere Bemühungen blieben erfolglos. Da wir unseren beruflichen Verpflichtungen nicht mehr länger ausweichen konnten, blieb am Ende nur noch eine Option - eine "24-h-Pflege". Man kann hier natürlich nicht alle 24-h-Pflegekräfte in einen Topf werfen, wir hatten nur leider extremes Pech. Während sich also in nur sechs Monaten sechs Pflegerinnen die Klinke in die Hand gaben, verfiel unsere Mama zunehmend in Depressionen. Es war klar, dass es so nicht mehr weitergehen konnte.

Also fassten wir den Beschluss, einen neuerlichen Versuch mit einer Anmeldung im Seniorenwohnheim zu wagen. Dieses Mal war das Glück klar auf unserer Seite und unsere Mama bekam einen Platz im Seniorenwohnheim in Eggelsberg. Sie lebt dort seit August letzten Jahres und bei jedem Besuch bin ich aufs Neue erstaunt, welch Wunder die Mitarbeiter dort vollbracht haben. Sie ist regelrecht aufgeblüht, lacht, zeigt für sie typische Charaktereigenschaften und hat offensichtlich wieder Freude am Leben - und all das verdanken wir jenen Menschen, die ihren Beruf offensichtlich mit viel Herz und Geduld ausüben. Zeuge des liebevollen Umgangs mit den Bewohnern zu werden, ist jedes Mal wieder eine wahre Freude. Natürlich kämpft auch das Seniorenwohnheim Eggelsberg mit Personalknappheit, die Bewohner spüren das jedoch nicht. Ich möchte mich deshalb ganz offiziell bei all jenen bedanken, die meine Mama zurück ins Leben geholt haben - für mich seid ihr wahrhaftig Engel!



Daniela Gruber, 5114 Göming