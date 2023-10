Eindrücke am Stubnerkogel

Was ist das doch für ein traumhaft schönes Land! Von hier sieht man rundum eine einmalige Berglandschaft, die Spitzen vom Großglockner, Dachstein, Hohe Tauern, Niedere Tauern, Berchtesgadener Alpen. Faszinierende Bergwelt. Weite Ausblicke und Tiefblicke ins Gasteiner Tal, auch ins Angertal, auf die Schlossalm usw. erlebt man hier am Stubnerkogel hoch über Bad Gastein. Hier gibt es das Bergrestaurant, die Hängebrücke, die Aussichtsplattformen, Sitzbänke, Informationen. Man kann mit der Bahn nach Bad Gastein anreisen und gleich umsteigen in die Stubnerkogelbahn. Ein Wanderparadies und im Winter ein Wintersportparadies.

Die Freude ist riesig und man ist dankbar, hier sein zu können. Man ist dankbar all jenen, die diese Infrastruktur geschaffen haben und weiter in Schwung halten. Dazu stehe und gehe ich hier oben auch noch unter einem blauen Himmel an einem sonnigen Herbsttag.



Karl Brunner, 9020 Klagenfurt