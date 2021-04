Eine Abwägung der Interessen

Mit Verwunderung habe ich die Kolumne Politik Pur von Herrn Purger vom 6.4. gelesen.

Demnach sei die Veröffentlichung von Chatprotokollen eine "Jagd, bei der mittlerweile alles erlaubt scheint" und insbesondere Datenschutz und Persönlichkeitsrechte der Betroffenen auf der Strecke bleiben. Das sehe ich anders:

Datenschutz und Persönlichkeitsrechte sind keine absolut geschützten Rechtsgüter, sondern stets einer Interessensabwägung zugänglich. Das heißt die Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen sind mit anderen - etwa öffentlichen - Interessen abzuwägen. Entgegen der Ansicht von Herrn Purger hat die Veröffentlichung von Chatprotokollen nichts mit Neugier und Voyeurismus zu tun, sondern ist Kernaufgabe der Medien in einem Rechtsstaat: Es geht um die Kontrolle staatlicher Gewalt. Dabei ist zudem der falschen Vorstellung entgegenzuhalten, dass nicht nur an Nachrichten in Zusammenhang mit Postenvergaben und politischen Handlungen, sondern auch an Privatnachrichten ein öffentliches Interesse bestehen kann.

Der beste Beweis sind aktuelle Chatprotokolle des Bundeskanzlers und seiner Vertrauten. Hier geht es in Wahrheit nicht um die (Privat-)Nachrichten an sich, sondern um den Umgangston, den die Organwalter untereinander pfleg(t)en.

Es geht um Respekt vor dem Amt und es geht um Anstand. Die Nachrichten zeigen in unverblümter Weise die Einvernahme staatlicher Gewalt durch den engsten Kreis des Bundeskanzlers. Ein öffentliches Interesse ist hier wohl evident.

Mag. Dr. Johannes Warter, 5020 Salzburg