Eine akademische Provinzposse

Zu "Ab Herbst steht die Universität ohne Rektor da" und "Grenzenloser Optimismus blockiert Uni Salzburg" (SN-Lokalteil vom 18. 8. 2023): Die Universität Salzburg ist - mit Ausnahme von ein paar Spitzenfachbereichen, bei deren Förderung die vermeintlich zu kurz Gekommenen neidig querschießen - eine zutiefst provinzielle Veranstaltung. Das zeigen alle Indikatoren für wissenschaftliche Leistungen. In diesen provinziellen Filz schnitt dann ein Rektor von außerhalb hinein, der schon einmal bewiesen hat, dass er eine Uni voranbringen kann. Das Geschrei war groß, ebenso wie die Zahl derer, die sich lieber in Gremien als in der Wissenschaft wichtigmachen und dort Vergeltung für vermeintlich erlittene Kränkungen ausleben.

Herr Riebler (SN) betont die "demokratische Mehrheit im Senat", doch eine Uni ist keine Volksvertretung. Sie ist eine Institution der Wissenschaft und Wissenschaft bezieht die Legitimierung nicht aus Mehrheiten, sondern aus wissenschaftlichen Leistungen. Wer in der Wissenschaft richtigliegt, entscheidet nicht eine "demokratische Mehrheit", sondern der Umstand, ob jemand zu jeweils richtigen Erkenntnissen vorgedrungen ist (s. Einstein, als allgemein bekanntes Beispiel). Das gilt es voranzubringen. Der Senat aber ist eine Art Betriebsversammlung, die zwar bestimmt, aber für Folgen von Fehlentscheidungen nicht geradezustehen hat.

Eine Uni, in der Minderleister Mehrheiten bilden können, die über das Los der ganzen Institution entscheiden, ist in einer fatalen Situation. Jeder Wirtschaftsbetrieb, der so organisiert wäre, ginge pleite. Diese Uni tut es auch, nur fällt es erst dann auf, wenn sie es nicht einmal mehr zuwege bringt, gesetzeskonform die Universitätsleitung zu organisieren.

Die Lehre daraus: Selbstverwaltung funktioniert gut, wenn Leistungsträger die Mehrheit haben. Sie rekrutieren wiederum Leistungsbereite. Das ist aber in einer Provinzuni nicht der Fall. Hier rekrutieren nette Leute nette Leute, aber tunlichst keine, die die provinzielle Gemütlichkeit durch Einforderung international etablierter Qualitätsansprüche frech stören könnten.







Dr. Hubert Haider, em. o. Univ.- Prof. der Universität Salzburg, 3911 Rappottenstein