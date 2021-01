Eine andere Welt für eine 16-Jährige

Ich will nicht mehr. Das E-Learning macht mich fertig. Mein Motivationslevel ist auf null. Sätze, die ich als 16-jährige Schülerin tagtäglich in meinem engen Umfeld zu hören bekomme. Und um ehrlich zu sein - wem geht es nicht so?

Das erste Schulmail trudelt um acht Uhr ein und so mancher Lehrer fungiert in seinen Korrekturzeiten und Moodle-Einträgen wohl eher als Nachteule.

Der aufregende Höhepunkt meines Alltags als rebellischer Teenager besteht aus einem Spaziergang mit meinen engsten Freunden oder einem Fernsehabend mit meinen Eltern. Wahrlich ein Traum!

Die Anzahl meiner ersten Dates mit dem maskulinen Bevölkerungsanteil gleicht den intelligenten Aussagen von Ex-US-Präsident Trump und die Phrase "wildes Partyleben" kenne ich nicht. Zusammenfassend hört sich der Alltag der Jugendlichen, die sich an die Coronamaßnahmen halten, wie das Gesundheitssystem der USA an - schrecklich.

Doch was bringt es mir und allen anderen Teenagern, unserer verlorenen Zeit als partyfeiernde Pubertierende hinterherzutrauern? Wo andere Generationen ihr Dasein als "Nächtedurchmacher" mit Ende 20 ablegten, werden wir auch noch mit 50 die Partyszene unsicher machen. Und was Schule und Sorgen angeht, haben es die sechsten Klassen um einiges besser als die Maturanten oder jene Erwachsenen, die durch Corona wirkliche Existenzprobleme bekommen haben.

Ich werde diesen Lockdown nutzen, um meine Bildschirmzeit zu minimieren, die restlichen Rotpigmente meiner fragwürdigen Haarfärbeaktion rauszuwaschen und den nächsten schlechten Leserbrief zu verfassen. Hört sich zwar nicht nach der Vorstellung meines ehemaligen zehnjährigen Ichs an, aber was wusste das schon vom Leben in einer Pandemie.





Julia Cora Lamprecht, 5026 Salzburg