Eine Aufrüstung der Worte

Der neue Bundeskanzler spricht, wie andere verantwortungsvolle Politiker von der Notwendigkeit der "Abrüstung der Worte". Man wird sehen, ob er das wirklich ernst meint. Skepsis mag durchaus angebracht sein. Dennoch stimmen die meisten Oppositionspolitiker grundsätzlich zu. Frau

Belakowitsch von der FPÖ jedoch spricht bei der Bildung des GECKO Gremiums von "in Stellung bringen" des Österreichischen Bundesheers (ÖBH) gegen die eigene Bevölkerung. Ich kenne den Ausdruck nur von Militäroperationen. Ist das die Abrüstung der Worte? Ich habe 40 Jahre im ÖBH gedient und traue mir sagen, dass das dieses niemals gegen die eigene Bevölkerung vorgehen würde. Im Gegenteil! Das ÖBH war und ist immer da, wenn Not am Mann ist. Eine derartige Aussage ist eine Unverschämtheit, weil es Angehörigen des ÖBH unterstellt, dass es gegen die eigene Bevölkerung vorgehen könnte. Ich fühle mich persönlich beleidigt und weise diese Unterstellung aufs Schärfste zurück. Wenn schon niemand der Verantwortlichen reagiert, so bin ich aber doch überzeugt, dass in Zukunft nur mehr wenige Angehörige des ÖBH eine Politikerin wie Frau Belakowitsch unterstützen werden. Ob geimpft oder ungeimpft.

Michael Krauland, Obst i.R., 5020 Salzburg