Eine Befragung zum S-Link ist legitim

Die S-Link ist nicht nur Thema eins in den Medien, die zahlreichen Leserbriefe zeigen auch deutlich, dass dieses Thema am Wirtshaustisch und in privater Runde aktuelle Beachtung findet. In der privaten Diskussion spielen natürlich das Alter und der Bildungsstand eine große Rolle. Aber eines ist für alle gültig: Es herrscht große Skepsis, ob das Riesenprojekt überhaupt eine sinnvolle Lösung der seit Jahrzehnten bestehenden Verkehrsmisere ist. Für die meisten Stadtbewohner scheint es nicht nachvollziehbar, dass es einen wirklichen Nutzen bringt. Die baulichen Risiken sind für den Laien überhaupt nicht einzuschätzen. Bei all diesen berechtigten Zweifeln kommt noch die ungeheure finanzielle Belastung von bis zu drei Milliarden Euro dazu. Der Stadtanteil ist erheblich und es besteht die Gefahr, dass dadurch kommunale Aufgaben wie Kinderbetreuung, Pflege, Schulausbau, Öffi-Ausbau und vieles mehr nicht mehr entsprechend zu finanzieren sind.

Dass der S-Link zu einem Fass ohne Boden wird, steht auch noch im Raum. Daher

ist es wohl sehr legitim, wenn die betroffene Bevölkerung durch eine Befragung in die Entscheidung einbezogen wird.





Rudolf Ratzenberger, 5020 Salzburg