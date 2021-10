Eine Belohnung fürs Impfen muss eingeführt werden

Es ist wohl nur dann möglich, die Anzahl der Geimpften deutlich zu erhöhen, wenn es eine Belohnung für die Impfung gibt. Die Impfung ist ein Segen, doch das checken nicht alle, leider. Ich bin überzeugt: Gibt es einen Bonus fürs Impfen, dann werden wir die erwünschte Impfquote in kürzester Zeit erreicht haben. Und damit Menschenleben retten, Spitäler entlasten, natürlich auch den Wintertourismus ermöglichen. Daher schlage ich vor, dass jeder Geimpfte (rückwirkend!) einen Konsumationsgutschein für einen Gastronomie- oder Tourismusbetrieb in Österreich bekommt; und zwar in der Höhe von 300 Euro, egal ob es sich um Erwachsene oder Kinder/Jugendliche handelt. Die Personendaten sind vorhanden, der Aufwand wird zu schaffen sein, die Regierung darf sich loben und das Geld kommt der Gastro zugute, Steuern und Abgaben werden damit auch eingehoben. Die Geimpften profitieren, eine Familie mit vier Personen fährt damit gemütlich eine Woche auf Urlaub und zwar in Österreich. Also bitte umsetzen, das leisten wir uns jetzt auch noch! Die Alternative lautet Impfpflicht, aber dafür fehlen die mutigen Politiker/-innen.

Günter Österer, 5020 Salzburg