Eine beschämende Summe

Gleich vorweg: Ich bin keine Angehörige dieser Berufsgruppe, ich verfolge nur aufmerksam das Geschehen seit Beginn der Pandemie und kann mich nur wundern. Der seit vielen Monaten versprochene Bonus von 500 Euro für Pflegekräfte soll nun endlich im Dezember 2021 ausbezahlt werden, aber nicht netto, sondern brutto, das heißt, er muss versteuert werden. Wie schäbig, denke ich mir. In manchen Berufsgruppen wird eine Gehaltserhöhung erstreikt, was in Pflegeberufen schwer vorstellbar ist. Das ohnehin knappe Personal kann den Arbeitsplatz nicht verlassen oder die Arbeit niederlegen. Wem in unserer Regierung ist dieses Thema endlich wirklich ein dringendes Anliegen, nicht nur an der (verbalen) Oberfläche? Wann wird es eine angemessene Entlohnung für Pflegekräfte geben und bereits während der Ausbildung eine finanzielle Absicherung (wie z.B. bei den Polizeischülerinnen und -schülern), von der das Leben finanziert werden kann? Zukunftsmusik?

Mag. Margarethe Liebau, 5020 Salzburg