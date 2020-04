Eine besondere Form der Wertschätzung

An der Volksschule Abfalter in Salzburg ist gegenwärtig hinter 24 Fensterscheiben folgender Text zu lesen: Liebe Kinder! Ohne euch ist die Schule still und leer! Wir vermissen euch schon sehr! Fr. Direktor und eure Lehrerinnen und Lehrer.







Annemarie Steidl, 5020 Salzburg