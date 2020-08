Eine Bevormundung der österreichischen Bevölkerung

Jetzt auch die Balearen. Laut ORF Teletext (Seite 113.1, 18.8.) lese ich es so, dass Herr Anschober/ Herr Kurz die Insel Mallorca mit "Ballermann" gleichsetzt. Es wird also angenommen, dass jeder Österreicher nach Kroatien, Mallorca und andere Regionen nur zum Party machen, "abtanzen und abfeiern" reist.

Umgekehrt mokiert sich Österreich und die leidvoll geplagten Touristiker im Inland, wenn z.B. die Bild Zeitung und andere Medien Österreich tagtäglich mit "Ischgl" gleichsetzten! Naja, unsere Bundesregierung argumentiert nicht anders, es dürfte wohl Herr Anschober noch nie auf Mallorca gewesen sein.

Ich bin dort seit vielen Jahren mehrmals jährlich auf Urlaub. Der "Ballermann", den es so gar nicht gibt (ist eine mediale "Verdeutschung"), ist nur ein sehr kleiner Strandabschnitt. Aktuelle Fotos von dort oder auch auf TVE News zeigen, dass dort alle Regeln inzwischen eingehalten werden. Unvernünftige gibt es überall immer wieder, auch in Österreich! Ungeachtet dessen, bin ich auf Mallorca immer im Landesinneren in einem kleinen Finca Hotel. Weit weg vom Massentourismus, bietet die Insel Mallorca viele ruhige, entspannte Flecken! Gleiches gilt für Kroatien! In meinem Bekannten- und Freundeskreis will einfach jeder mit Familie weg, anderes Klima, Meer, die Ruhe genießen! Abstandsregeln sind auch ohne Corona angesagt, wo erforderlich NMS-Maske aufsetzen, kein Problem! Wenn als notwendig erachtet wird, ok, dann soll es bei der Rückreise einen PCR Test geben! Ist auch kein Problem; so einen hatte ich bei der Einreise nach Kreta heuer auch! Nur dort kostenlos; warum geht das nicht in Österreich? Und ein PCR Test positiv sagt noch lange nicht, dass man infektiös ist (SN, 19.8., S. 24)! Warum stundenlange oder teilweise Tage Wartezeiten für PCR in Österreich? Bessere Organisation wünschenswert; Test gratis oder billiger. Lassen wir die Tourismuswirtschaft leben!

Walter Hager, 5020 Salzburg