Eine bindende Strategie für das Bundesheer

Anlässlich der derzeitig heftig geführten Forderung nach mehr Geld für das Bundesheer, vermisse ich Grundsätzliches. Meines Erachtens ist ein wesentlicher Grund, weshalb unser Heer so dasteht wie jetzt, dass in der Vergangenheit mit jeder

neuen Regierung oder Ministern und Ministerinnen, andere Richtungen eingeschlagen wurden, ohne langfristiges bindendes Ziel.

Jetzt hört man wieder nur "mehr Geld, viel mehr Geld". Wäre jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, die Frage zu stellen, wie es Österreich mit seiner Landesverteidigung grundsätzlich und langfristig halten will? Welchen Platz will es in der EU einnehmen? Wie ist dieses Ziel am effektivsten zu erreichen? Diese daraus resultierende Strategie muss bindend für die nächsten etwa 20 Jahre festgelegt werden. Dann könnte man hoffen, dass wir in Zukunft ein hohes Maß an Sicherheit haben würden und nicht eine Unmenge Geld in ein bankrottes

System hineinbuttern, auch um unangenehmen Fragen auszuweichen (Neutralität). Die Schweiz könnte ein Vorbild sein.



Franz Schweighofer, 5310 Mondsee