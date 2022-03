Am Samstag, dem 19. 3. 2022, habe ich meine Geldbörse beim Spar-Geschäft, Klostermaierhofweg 1, gegen 16.30 Uhr verloren. Die Geldbörse konnte ich glücklicherweise am darauffolgenden Montag wieder in Empfang nehmen. Leider befanden sich die 70 Euro nicht mehr in der Geldbörse. Wenn Sie Ihrem Gewissen einen Anstoß geben möchten, würde ich Sie bitten, den Betrag der Spendenaktion "Nachbar in Not - Hilfe für die Ukraine" zukommen zu lassen.



Herfried Haring, 5101 Bergheim