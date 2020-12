Eine Bootshütte am Wolfgangsee

Unsere Seen sind Teil der österreichischen Naturlandschaft genauso wie unsere Berge und Flüsse. Keiner sollte ein alleiniges Vorrecht darauf haben und keiner sollte das Recht haben, andere von der Nutzung auszuschließen. Der Fall des Kaufs einer desolaten Seehütte zum Preis von 755.000 Euro zeigt dramatisch auf, dass die Seeufer nach wie vor jenen vorbehalten sind, die über viel Geld verfügen.

In anderen Ländern gibt es längst gesetzliche Bestimmungen, dass die Ufer von Seen oder Meeren in einer bestimmten Breite von der Öffentlichkeit, sprich allen Bürgern genutzt werden können. Als Beispiel sei die Bayerische Landesverfassung erwähnt. Durch Art. 141 Abs. 3 Satz 1 wurde das Recht auf Genuss der Naturschönheiten und auf Erholung in der freien Natur zu einem jedermann zustehenden subjektiven Recht im Range eines Grundrechts erhoben. Jeder darf alle Teile der freien Natur ohne behördliche Genehmigung und ohne Zustimmung des Grundeigentümers oder sonstigen Berechtigten unentgeltlich betreten.

Wollte man dem Monopol an den Seegrundstücken Einhalt gebieten, wäre auch bei uns zu allererst der Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebene gefordert, je nachdem, ob Seen im Bundes- oder Landeseigentum stehen.

Bereits nach der geltenden Rechtslage hätten die Bundesforste als Verwalter der im Eigentum des Bundes stehenden Seen die Möglichkeit, Grundflächen für die Allgemeinheit freizuhalten. Statt dessen verpachten sie diese "zu sehr kulanten Preisen", wie in den SN vom 4. 12. 2020 zu lesen war, was bedeutet, dass auch diese freien Plätze wieder nur vom einzelnen Pächter benutzt werden dürfen.

Wie viel so ein Badeplatz auf dem freien Markt wert ist, hat der aktuelle Fall gezeigt. Hier wurde ja nicht für die Hütte dieser wahnwitzige Preis bezahlt, sondern für den Standort. Das heißt, der bisherige Pächter konnte den Standort (mit der wertlosen Holzhütte darauf), den er laut SN um 700 Euro im Jahr (!) gepachtet hat, um 755.000 Euro veräußern. Ein Pachtzins von 770 Euro ist bei wirtschaftlicher Betrachtung ein Geschenk seitens der Bundesforste. Es fragt sich, ob es nicht als Untreue seitens der Bundesforste anzusehen ist, wenn diese als Verwalter von Allgemeingut die Nutzung von Grundflächen zu einem symbolischen Preis verschenken, mit dem Ergebnis, dass der Pächter viel Geld machen kann, wenn er den Standort verkauft.

Interessant ist in diesem Fall auch, dass der Pachtvertrag bereits im Jahr 2024 ausläuft. Nun wird wohl niemand 775.000 Euro auf den Tisch legen, wenn er nur für vier Jahre ein Nutzungsrecht hat. Oder gibt es da vielleicht schon Absprachen für die weitere Zukunft?







Dr. Alois Federsel, 5201 Seekirchen