Eine Bremse bei der Naturzerstörung

Da lese ich in den SN vom 3. 1. 2023, dass die Landesparteiobfrau der FPÖ Salzburg die Einrichtung der Landesumweltanwaltschaft (LUA) grundsätzlich in Frage stellt. Die LUA tue diesem Land nicht mehr gut. Würde sie, wenn sie könnte, die LUA abschaffen? Salzburg, das erste Bundesland ohne LUA? Das würde dem Land sicher nicht gut tun. Außer, man will in Salzburg noch mehr Chaletdörfer, noch mehr "Bauern" mit Großgrundbesitz, noch weniger frei fließende Gewässer, vielleicht auch noch mehr Artensterben. Ich sage nur Pinzgau.

Die LUA hat eine ganz wichtige Aufgabe beim Erhalt der Natur. Vermutlich wurde die LUA als Gegengewicht zur Naturzerstörung von der Politik eingerichtet. Sie soll bleiben, wie sie ist, oder sogar noch mehr Kompetenzen bekommen.





Gerhard Koller, 6176 Völs