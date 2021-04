Eine Bürgerinitiative kann viel Gutes bewirken

Der Artikel "kritische Bürger wollen mehr mitgestalten" ("Pongauer Nachrichten", 25. 3. 2021) von Maria Riedler zeigt auf, wie engagierte Menschen eine Möglichkeit finden konnten, Radstadt aus seinem "Dornröschenschlaf" aufzuwecken. Nach solchen Menschen hat sich Radstadt schon immer gesehnt, musste jedoch früher antriebs- und ideenlos hinter der Nachbargemeinde "Altenmarkt" stets den Kürzeren ziehen. Die Zeiten des Ehepaars Josef (gest.1929) und Maria (gest.1927) Habersatter, die arbeitssam und fleißig in Radstadt wirkten und dieser Stadt zu großem Ansehen und Wohlstand verhalfen, waren längst vorbei. Die Zeit schien hier viele Jahre stillzustehen. Doch da gab es 2018 eine Frau Sperling mit einer Anzahl von aktiven, mündigen Bürgern in Radstadt, die bereit waren, parteilos und vor allem für die Mitbürger denkend, gemeinsam lebenswerte, profitverneinende und naturverbundene Projekte mit der Gemeinde mitzugestalten.

Vor einigen Monaten nahm auch der Rundfunk dieses wunderbare Phänomen wahr und würdigte in einer Sendung des Ö1 die Bürgerinitiative Radstadt. So konnten auch "ehemalige" Radstädter in Wien, so wie ich, aus dem Radio von dieser Neuerung erfahren und darauf reagieren. Entgegenkommenderweise war Frau Sperling sofort bereit, meinen angebotenen Kontakt anzunehmen und Belange von Radstadt zu besprechen.

Als Urenkelin der Familie Habersatter bin ich in Radstadt geboren, habe meine frühe Kindheit dort gelebt und konnte alle Ferienzeiten in der alten Heimat verbringen. Mein weiteres Leben wäre sicher anders verlaufen, hätte ich nicht die positive Kraft und Energie aus den Zeiten meiner Kindheitstage dort mitnehmen können. Das Wissen um die Bürgerinitiative hat mich mit Freude und Stolz erfüllt. Jetzt haben auch die Radstädter etwas Neues und Gemeinschaftsförderndes geschaffen und meine Hoffnung wuchs, dass ab nun der unseligen Rodung alter Bäume und dem Zubetonieren natürlichen Bodens Einhalt geboten werden kann.

Umso enttäuschter musste ich von der Aussage des Bürgermeisters Pewny lesen, der offensichtlich die Politik wie in alten Zeiten weiter betreiben will. Sein Statement zeigt vor allem, dass er nicht begriffen hat, welches Potential in diesen Menschen der Bürgerinitiative liegt und wie hilfreich Menschen sein können, die ohne Gewinnstreben versuchen, Ideale anzustreben. Er möchte scheinbar in Ruhe gelassen werden und sucht keineswegs von sich aus, diese wertvollen Kontakte zu intensivieren. Ich glaube, als Bürgermeister hat man zwar viel Macht und Einfluss, hat aber auch die Verantwortung, auf seine Mitmenschen zuzugehen! Auch wenn er recht hat, dass letztendlich die Entscheidungen vom Bürgermeister getroffen werden müssen, so ist es doch bis zu der Entscheidungsfindung ein langer, vielleicht auch mühsamer Weg, aber der einzig zielführende! Wir sollten nicht mehr in den Dornröschenschlaf zurückfallen!

Aber wenn uns Radstädtern (ich fühle mich noch immer als Radstädterin) diese Stadt am Herzen liegt, so liegen uns auch die Bürger, die dort wohnen, am Herzen und die Gestaltung dieser Flächen. Und jede gute "Beziehungsarbeit" erfordert Zeitaufwand und Arbeit. Arbeiten wir doch alle an guten Beziehungen! Und das in jeder Hinsicht!



Dr. Trude Frank, 1010 Wien