Eine Chance für FPÖ-Marlene?

Marlene Svazek als Marionette "Gottseibeiuns" Kickl? Sowohl die Opposition als auch unsere stets wachsamen Anti-Fa Künstler/Schriftsteller/-innen, SOS Mitmensch und andere "besorgte" NGOs werden nicht müde, dieses Schreckgespenst an die Wand zu malen.

Aber wer sagt denn, dass Vollblut-Politikerin Svazek nicht die Chance nützen könnte, sich vom radikalen Kickl im fernen Wien abzunabeln und durch eine Politik im Interesse der Bevölkerung (!) Punkte zu sammeln?

Nachdem das dem "gemäßigtem Blauen" (Der Standard) Haimbuchner in Oberösterreich gelungen ist - die Partnerschaft mit der ÖVP funktioniert seit acht Jahren - warum sollte unsere kluge Marlene nicht dessen Erfolgsrezept übernehmen? Jahrelang mitregieren ist doch besser als in Revierkämpfen die Regierung zum Platzen zu bringen und der heuer abgeblitzten Opposition in den folgenden Neuwahlen die Chance zu bieten, die erlittene Schlappe wieder gutzumachen?



Helmut Hintner, 5020 Salzburg