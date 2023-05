Eine Chance für Marlene Svazek

Politik interessiert mich eigentlich nur am Rande. Aber als Salzburgerin verfolge ich natürlich, was sich in meinem Heimatland tut. Das Ergebnis der Landtagswahlen und besonders der Wahlerfolg der FPÖ haben mich sehr überrascht und enttäuscht. Was ist passiert, dass so eine Partei, der ein Mensch wie Herbert Kickl vorsteht, so einen Zulauf bekommt?

Nachdem die SPÖ unserem Landeshauptmann Herrn Haslauer eine Abfuhr erteilt hatte, war die Situation für ihn äußerst schwierig, eine tragfähige Koalition zustande zu bringen. Ich bin absolut sicher, dass es sich Herr Haslauer nicht leicht gemacht hat, als er sich letzten Endes für die FPÖ entschieden hat. Alle seine Kritiker sollen sich vor seiner Aburteilung überlegen, wie sie selbst gehandelt hätten. Ich vertraue dieser Entscheidung voll und ganz, auch bei allem Unbehagen. Aber es muss nicht überall Kickl drin sein, wo Kickl draufsteht. Und bei unserem Landeshauptmann bin ich sicher, dass er sich selbst treu bleibt.

Ich gehe mit den Menschen konform, die finden, dass Frau Svazek ihre Chance bekommen sollte. Sie sollte einmal Verantwortung übernehmen und beweisen, dass sie eine clevere und selbstdenkende Politikerin ist, die nicht nur ihrem Chef H. Kickl gefallen will, sondern gemeinsam mit LH Haslauer versucht, das Bestmögliche für unser Land zu tun. Sie wird sich anstrengen müssen, wenn sie dem in sie gesetzten Vertrauen gerecht werden will.

Kritik ist nur dann sinnvoll, wenn man die Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit abgewartet hat und das Ergebnis nicht zufriedenstellend war. Dann kann man etwas ändern. Vorschnelle Urteile muss man oft bereuen, wenn man ehrlich zu sich selber ist.

Frau Svazek hat eine Chance verdient - auch wenn einem ihre Partei vielleicht ganz und gar nicht liegt. Es wäre schön, wenn sie bei ihrer Arbeit ihre parteipolitische Einstellung beiseitelassen könnte und nur an das Wohl der Menschen in Salzburg denkt, für die sie letzten Endes arbeitet.





Gerda Leeb, 5301 Eugendorf