Eine Dichterin von Weltruf

Anton Thuswaldners Nachruf auf Friederike Mayröcker, "Beheimatet in der Sprache" (SN v. 5. 6.), lässt einen wichtigen Aspekt unberücksichtigt, die internationale Rezeption ihrer Arbeiten:

Um nur auf die anglophone Literaturwelt einzugehen, bis zur Jahrtausendwende erschienen vier Bände in den USA: Night Train (1992), Heiligenanstalt (1994), With Each Clouded Peak (1998) und Peck Me Up, My Wing (2000). Diese erste Rezeptionsphase wurde durch die Verleihung des America Award in Literature (1997) gewürdigt. In Großbritannien erschien der erste umfangreiche Lyrikband erst 2007: Raving Language: Selected Poems 1946-2006. In den USA folgte brütt, or The Sighing Gardens (2007).

Seit 2018 gibt es einen wahren Mayröcker-Boom. Bei Seagull Books erschienen Requiem for Ernst Jandl (2018) und études (2020); im August folgt just sitting around here GRUESOMELY now.

Der Verlag A Public Space hat heuer The Communicating Vessels und And I Shook Myself a Beloved veröffentlicht. Bis Ende des Jahres wird Paloma erscheinen. Donna Stonecipher hat Mayröcker zuletzt als eine der meist bewunderten europäischen Dichter/-innen des letzten Jahrhunderts bezeichnet. Im Jahr 2004 wurde Mayröcker laut der New York Times für den Literaturnobelpreis nominiert. Wirklich schade, dass ihr dieser nicht zuerkannt wurde, auch sie wäre eine würdige Preisträgerin gewesen.

Senior Ass.Prof. Mag. Dr. Wolfgang Görtschacher, 5020 Salzburg