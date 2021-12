Eine Diktatur sieht anders aus

Es sind schwierige Zeiten. Die Regierung macht Fehler und agiert nicht immer gut, irritiert mit manchen Aussagen. Die Leute protestieren und immer wieder fallen die Worte Diktatur und Freiheit.

Diktatur? Blenden wir doch mal etwas zurück. Da demonstrierten in Hongkong viele Menschen für Freiheit. Schließlich wurde es dem Regime zu bunt, viele Menschen werden festgenommen, die Anführer "verschwinden". Szenenwechsel. Ein Regimekritiker sitzt in einem Flugzeug, das wird zu Kursänderung und Landung gezwungen, der Regimekritiker wird festgenommen und "verschwindet". Diese Beispiele könnte man fortsetzen - Das ist Diktatur. Hatten wir doch auch - schon vergessen?

Und jetzt bei uns? Da empfiehlt ein Spitzenpolitiker ein Entwurmungsmittel für Pferde oder Aspirin gegen Corona. Eine weitere Spitzenpolitikerin derselben Partei schreit in die Menge, dass auf den Intensivstationen in Wahrheit nur Geimpfte mit Impfschäden seien. Eine Medizinerin, wohlgemerkt. Krankenhauspersonal, das nach einem weiteren anstrengenden Arbeitstag endlich heimgehen kann, wird von Demonstranten ausgepfiffen. Ja, dürfen's denn das? Bei uns ja. Wenn wir in einer Diktatur wären, nein. Siehe oben.

Hans Mayrhofer, 4894 Oberhofen am Irrsee