Eine Entscheidung für die Zukunft

Frau Gewessler macht meiner Meinung nach einen sehr guten Job als Umwelt- und Klimaschutzministerin. Auf welche Kriterien, als auf das vereinbarte Klimaziel unseres Landes, hätte sie sich denn primär orientieren sollen oder müssen?! Doch nicht auf die ständig dichter werdenden Verkehrslawinen in und rund um Wien, welche von Jahr zu Jahr für PKW-Nutzer/-innen immer unerträglicher werden.

Gewesslers gestriger Auftritt in der ZIB2 war für mich qualitativ sehr beeindruckend und zeigte eine Umweltministerin, die sich ihrer politischen Verantwortung bewusst und auch bereit ist, sich dafür in einen für sie schier aussichtslosen politischen Ringkampf einlassen zu wollen. Ich ziehe meinen Hut vor Ihnen, Frau Gewessler, solche Politikerinnen wie Sie es sind, bräuchte es viel mehr in unserem Land.

Hubert Zach, 7311 Neckenmarkt