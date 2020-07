Eine Entspannung ist nicht in Sicht

Zur Meldung "Eisbären könnten bis 2100 aussterben" (SN v. 23.7.):

Vielen Dank, dass die SN auf die betrübliche Situation, in der sich die Eisbären Populationen befinden, aufmerksam macht. Manche Menschen argumentieren: Ist das wirklich so ein Problem, wenn die Eisbären verschwinden? Linda Koebner schreibt in dem Werk "Zoo Book": "Die Ausrottung von einer oder von zwei oder von fünfzig Arten hat Auswirkungen, die sich nicht vorhersehen lassen. Ausrottungen bewirken Veränderungen, noch bevor sich die Folgen begreifen lassen."

Ja, das Klimasystem ist ein sensibles System, das schon auf kleine Änderungen in der Energiebilanz empfindlich reagiert. Das Klima ist kein träges Faultier, sondern eher "ein wildes Biest", wie der amerikanische Klimatologe Wallace Broecker formulierte. Wir sollten es nicht reizen. "Ein Drittel von Bangladesch ist überschwemmt, Millionen Menschen sind betroffen. Entspannung der Lage ist nicht in Sicht." Und das Erschütternde finde ich, ist, dass die Weltöffentlichkeit davon kaum Notiz nimmt.

Ing. Harald W. Schober, 8160 Weiz