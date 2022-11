Eine erkenntnistheoretische Pattsituation?

Zu: "Wir alle stehen vor dem Nichts" von Josef Bruckmoser, SN vom 12. 11. 2022:

Dem bemerkenswerten und tendenziell aufgeklärten Diskurs zu den Themen: Glaube / Nichtglaube/ Literatur im Interview von Herrn Bruckmoser (SN) und dem Autor des Buches: "Magische Orte. Ein Leben mit der Literatur", Karl-Josef Kuschel, möchte ich eine kritische Bemerkung als Atheist beifügen:

Die Interviewpartner sind sich offensichtlich einig in der Einschätzung, dass der Atheist die Nichtexistenz Gottes so wenig beweisen kann wie der Gläubige dessen Existenz. Diese - aus meiner Sicht - nur vordergründig zu diagnostizierende Pattsituation stelle ich in Frage. Die Haltung/Überzeugung von Atheisten, dass auch sie nichts zu verlieren haben, wenn sie nicht an Gott glauben, wurde bezeichnenderweise im SN Interview nicht erwähnt. Nicht-Gläubigen (auch Kindern) wurde immer mit Bestrafung und Höllenqualen gedroht. Der berechtigte theistische Beitrag, dass der Beweis der Nicht-Existenz Gottes nicht angetreten werden kann, ist für mich eher ein machtvolles theologisches Diskurs-Totschlaginstrument. So spricht auch Karl-Josef Kuschel im Interview von der "Rebellion gegen Gott vor Gott". Die Überheblichkeit dieses Wordings, nämlich die Beschreibung der quasi bemitleidenswerten Atheist/-innen, welche sich "dem banalen Nichts" ausliefern wird von Herrn Kuschel gezeichnet. Eine subtil überhebliche Einschätzung. Denn das sogenannte "Nichts" ist letztendlich "undenkbar", also ein philosophisches Konstrukt/Vehikel und keinesfalls banal. Ebenso unvorstellbar wie der Begriff Ewigkeit. Eine Pattsitiuation im Diskurs um die Existenzfrage Gottes kann ich eigentlich nicht erkennen, solange Atheisten bezeichnenderweise als Rebell/-innen bezeichnet werden.







Hans Peter Radauer, 5020 Salzburg