Eine Etikette für den U-Ausschuss

Zu Glosse "Übertrag endlich den U-Ausschuss!" (SN, 3. 2.):

Ob ein Übertragung der parlamentarischen U-Ausschüsse etwas am Verhalten und Benehmen der Abgeordneten ändern würde, wage ich stark zu bezweifeln. Man muss sich nur ein Nationalratssitzung ansehen. Menschlich, moralisch, ethisch unter aller Kanone. Grammatik könnte man lernen, die Untergriffe, verächtlichen Aussagen, Herabwürdigungen, Zwischenrufe, Mimik und Gestik aber sind von Redner/-innen und Anwesenden zutiefst erschreckend. All dies im vollen Bewusstsein der Übertragung in unsere Wohnungen bewegt die Damen und Herren (sind viele leider nicht) nicht zu einem besseren Benehmen. Warum sollte es bei einem U-Ausschuss anders sein? Es würde mich sehr freuen, sollte ich mich irren.

Elisabeth Ohnewas, 3424 Zeiselmauer