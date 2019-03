Zum Artikel über das Kopftuchverbot an Volksschulen möchte ich Folgendes zur Diskussion beitragen: Verbot jedweder Kopfbedeckung für Kinder und Jugendliche jeden Geschlechtes in allen Schulen (Volksschule bis Gymnasium, HTL usw). Es ist nicht einzusehen, warum Schülerinnen keine Kopfbedeckung tragen sollen und Schüler mit einer Wollmütze über die Ohren gezogen in der Klasse sitzen dürfen, nur weil das so "cool" ist.

Im Sinne der Gleichbehandlung wäre eine faire Lösung für alle anzustreben.







Rudolf Prenn, 5020 Salzburg