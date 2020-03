Es freut mich sehr, dass in Österreich immer wieder Privatinitiativen auf Kultur setzen. Am Wochenende besuchte ich ein neu ins Leben gerufenes Literaturfestival im Hotel Xylophon in Lutzmannsburg im Mittelburgenland. Schön, wenn Literatur einen auf so eindrückliche Weise bewegen kann und die burgenländische Gastfreundschaft einen jede Sorge vergessen lässt. Eine Fortsetzung in den kommenden Jahren wäre wirklich wünschenswert!

Clarissa Lehner, 1030 Wien