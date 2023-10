Ein Security-Mitarbeiter der FPÖ nimmt einen ORF-Journalisten höchst unsanft in den "Schwitzkasten", weil Herbert Kickl diesem kein Interview geben will. Überaus bemerkenswert, dass der selbsternannte "Volkskanzler" einen Mann aus dem Volk brutal attackieren lässt.

Noch bemerkenswerter allerdings ist die Reaktion des Parteichefs und des Generalsekretärs der FPÖ auf diese Aktion. Von einem Politiker mit einem Mindestmaß an Anstand hätte man sich wenigstens eine öffentliche Entschuldigung erwartet. Hätte Herbert Kickl bei sich selbst aber jene strengen moralischen Standards angelegt, die er bei seinen politischen Gegnern anwendet, wenn er sie zum Rücktritt auffordert (bisweilen sogar bei nichtigen Anlässen), dann hätte er natürlich bedingungslos seinen Rückzug von allen politischen Funktionen erklären müssen. Das ist selbstverständlich nicht passiert. Die brutale Aktion seines Security-Mitarbeiters rechtfertigte er damit, dass dieser nur seine Arbeit gemacht hätte, und der FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker sprach von einer "bloß wehleidigen Inszenierung durch den ORF". Wie man mit Fehlern umgeht, ist Charaktersache. Es ist eine Frage des Charakters, ob man fähig und bereit ist, eigene Fehler und Verfehlungen zu erkennen, zuzugeben und die Konsequenzen daraus zu ziehen, oder ob man Fehlverhalten ausschließlich bei den Anderen sieht. Man muss den beiden Herren eigentlich dankbar sein. Sie haben den Charakter der FPÖ eindrucksvoll demonstriert.



Heinrich Zwittkovits, 2700 Wiener Neustadt