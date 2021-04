Eine Frage der kollektiven Sicherheit

Es bedarf angesichts von Millionen Pandemie-Opfern keiner Begründung, warum es sich bei der Versorgung mit wirksamen Covid-Impfstoffen um eine vorrangige Frage der kollektiven Sicherheit in Weltmaßstab handelt. Wo die Pharma-Multis, wie am Beispiel "Covid-19", als Produzenten operativ und moralisch derart eklatant versagen, ist intelligente Bewirtschaftung ein Gebot. Dies gilt umso mehr, als dieses Virus mit seinen Mutationen augenscheinlich gekommen ist, um zu bleiben. Die bereits jetzt weltweit kooperierende universitäre Pharmaforschung muss dazu jede erdenkliche Unterstützung erhalten. Die Produktion und Verteilung der lebensrettenden Impfseren ist jedoch auf Dauer zu regulieren - warum nicht im Wege einer dazu ertüchtigten WHO?- um so auch künftig die weltweit nachhaltige Versorgung mit diesem Allgemeingut sicherzustellen. Die europäische Nicht-Politik - das ist auch die Nicht-Politik Österreichs! - träumt weiter von der Magie der "unsichtbaren Hand" der Märkte und erkennt nicht, dass sie sich dadurch selbst unsichtbar und wirkungslos macht. Wenn, wie hier, Marktversagen und Politikversagen fatal zusammentreffen, kriechen die Feinde der Demokratie aus ihren Löchern.







Dr. Friedrich Michael Steger, 5161 Elixhausen