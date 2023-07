Eine Frage könnte den Modewahn aufhalten

Die Resonanz in Form von Leserbriefen zum Thema Kleidung an Schulen ist einerseits überraschend, andererseits zeigt sie den hohen inszenatorischen Wert samt Identität stiftenden Hintergrund für die Menschen auf. Während die früher unverzichtbare Krawatte im gehobenen Sektor niemand mehr abgeht, bedecken sich die Damen im Bad wieder keusch mit Oberteilen. Bürgermeister blasen zum Kreuzzug gegen Nacktbadeplätze.

Mit Vernunft ist das alles nicht zu fassen. Statt Geschmack oder Sittenkodex könnte eine Komponente zur Maxime in der Diskussion erhoben werden: Was ist gesund und Umwelt schonend? Damit kann gefährdenden Trends im Modewahn so gut begegnet werden wie dem Tragekomfort Vorrang eingeräumt.





Erhard Petzel, 5020 Salzburg