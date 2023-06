Eine Frau als Bildungsdirektorin?

Zur Meldung "Bildungsdirektor: Eiliges Hearing" (SN-Lokalteil vom 21. 6. 2023):

Die Anforderungen an einen Bildungsdirektor/eine Bildungsdirektorin auf die Offenheit gegenüber anstehenden digitalen Neuerungen zu beschränken ist zu kurz gegriffen. Dieses Amt erfordert in erster Linie ein außergewöhnliches Maß an Verantwortungsbewusstsein und Sensibilität im Umgang mit Untergebenen und einen besonderen Sinn für Gerechtigkeit. Denn nirgends liegen Wahrheit und Fiktion, aber auch Seilschaften und Intrigen einander näher als im Erziehungssektor.

Weil der Bildungsdirektor die wichtigste Schnittstelle zwischen Bund und Land darstellt, muss er in jeder Richtung absolut vertrauenswürdig sein und mit Sachverhalten objektiv und wahrheitsgetreu umgehen können und wollen. Wer nicht zwischen Wahrheit und Fiktion unterscheiden kann oder will, sollte dieses Amt nicht antreten dürfen. Er muss fähig sein,

Du und Sie gleich zu behandeln.

Aufgrund des hohen Maßes an Verantwortung und an Sensibilität gegenüber Beeinflussungsversuchen würde ich mir eine Frau auf diesem mächtigen Posten wünschen. Dies würde auch die in Österreich nachhinkende Gendergerechtigkeit fördern. Der Name der einzigen Bewerberin wurde zwar nicht bekannt gegeben, aber jedem/jeder, den/die man nicht bereits persönlich kennt, sollte man ein gewisses Grundvertrauen entgegenbringen.

Schade, dass die Entscheidung so rasch erfolgen muss und nicht alle Kandidaten/-innen zur Auswahl stehen.



Prof. Mag. Wolfgang Kauer, 5020 Salzburg