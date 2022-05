Eine Garage mit Holzstuhl als Teststraße

Als Bürger der Marktgemeinde Altenmarkt im Pongau fühle Ich mich seit dem heutigen Tag ein wenig in die Vergangenheit, nämlich die Frühzeit der organisierten medizinischen Versorgung nach der Völkerwanderung oder in ein Entwicklungsland der Dritten Welt, versetzt. Mein Weg führte mich im April zu unserer modernen und neugestalteten Tauern-Apotheke im Zentrum von Altenmarkt.

Der Grund meines Besuchs: ein simpler Covid-19-PCR Test, den ich für einen Besuch im Altersheim benötige. Den Ablauf hier in Altenmarkt - einem Zentrum des Pongauer Tourismus - kannte ich bis dato nur aus Erzählungen von Bekannten, da ich bis Karsamstag immer in anderen Testeinrichtungen war.

Ich wurde in der Apotheke sehr freundlich empfangen und nach einigem, typisch österreichischem bürokratischem Kram in die sogenannte "Teststraße" begleitet. Der Anblick dieser versetzte mich in eine Mischung aus Schock, Erstaunen und Erheiterung: Der Testort hier in Altenmarkt ist - gelinde gesagt fragwürdig und keinesfalls hygienisch - eine Garage (!) auf der hinteren Seite der Apotheke.

Es ist kaum glauben das so etwas heute, im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts, bei uns im Pongau überhaupt möglich ist. In der Garage befand sich in der Mitte platziert ein kleiner Holzstuhl, das Tor war weit geöffnet mit Blick auf die viel

befahrene Hauptstraße. Man könnte fast meinen, man sitzt in einer Auslage. Die seitlich lagernden Privatgegenstände waren provisorisch mit zwei weißen Zeltplanen verhängt - trotzdem sieht man z. B. abgestellte Skistöcke. Die Mitarbeiterin kam in voller Schutzmontur daher, um den Test durchzuführen, und begab sich dann mit ihrem Staberl wieder auf den Weg zurück in die Apotheke. Ich konnte nur mehr den Kopf schütteln.

Nach mir waren deutsche Touristen an der Reihe. Diese waren zumindest ebenso wie ich sehr (sanft formuliert) verwundert, wie man ihren ungläubigen Blicken entnehmen konnte.

Ich denke, für eine so große, vom Tourismus lebende Gemeinde wie Altenmarkt ist der jämmerliche und herabgekommene Zustand einer solchen sogenannten "Teststraße" nicht nur höchst peinlich und jede Grundregeln eines zumutbaren Rahmens von medizinischer Versorgung verspottend, ja schlichtweg ein Armutszeugnis. Denn auch wenn das Thema Covid wegen des ständigen Hin und Her seitens der Politik und der Exekution ihrer sprunghaften und meist extrem kurzfristigen, zum Teil auch bar jedes Hausverstandes und jeder Logik entbehrenden Vorschriften schon mehr als ermüdend und nervtötend ist, sollte es in einer sehr gut entwickelten Gemeinde wie Altenmarkt, die noch dazu zu einem wesentlichen Teil vom Tourismus lebt, eine sehr viel bessere und ansprechendere Test-Infrastruktur geben als eine Garage, die normalerweise offenbar eine Mischung aus Abstellraum und Rumpelkammer ist.



Stefan Bliem, 5541 Altenmarkt im Pongau