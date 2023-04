Eine Gegenströmung zum Kapitalismus

Zum Leserbrief "Was ist mit den Wählern los?" vom 25. 4. 2023: Sehr geehrter Herr Hardt-Stremayr, Sie bitten alle Medien des Landes, vermehrt über die fürchterlichen Untaten des Kommunismus in den vergangenen 100 Jahren aufzuklären. Nun, ich würde sagen, dass nicht der Kommunismus, sondern gewisse Menschen diese Untaten zu verantworten haben. Ansonsten müsste man ja auch die katholische Kirche verbieten, wenn wir an die Inquisition, die Kreuzzüge oder die immer wieder aufkommenden Missbrauchsfälle denken.

Der Kommunismus ist eine Art Gegenströmung zum Kapitalismus und ich finde es schon spannend und auch folgerichtig, dass sich gerade sehr viele junge Menschen auf friedlich-politisch-demokratischem Weg so ihre Gedanken zu den Auswirkungen eines eher grenzenlosen Kapitalismus machen. Wir müssen uns sicher nicht davor fürchten, dass die KPÖ plus nun beginnt, Menschen zu töten oder in Lager zu sperren. Aber als "Nervensäge" im Landtag, als Opposition, die auf Basis von Fakten und Wahlversprechen anderer Parteien tätig sein wird, darauf freue ich mich sehr. Ist mir lieber als eine FPÖ, die spaltet, gegen Menschen hetzt und Menschen in höher- und minderwertig unterteilt.



Günter Österer, 5020 Salzburg