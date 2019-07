Eine Gemeinde im Leinen Dilemma!

Vielen lieben Dank Herr Pfeifenberger für Ihre Ausführungen unter dem Titel "Das Problem am anderen Ende der Leine" (SN v. 19. 7.), wo Sie auf Grund der Ereignisse, sehr einfühlsam die Thematik aufzeigen. Es ist wie überall die Form des Umganges, der oft nicht im Miteinander sondern im Gegeneinander zu finden ist. Den Gemeinden wurde durch die Landesgesetzgebung zum Schutz der Bürger - der Landwirtschaft - und des Wildes, vorgegeben, wie man im eigenen Vollzug die Rahmenbedingungen in Form einer Verordnung fixieren kann. Was tun, wenn in einer Gemeinde wie Wals - Siezenheim, die Verantwortungsträger sich in dieser Causa auf ein Landes - Polizeigesetz LGBl Nr. 58/1975 beruft, das durch das Landessicherheitsgesetz LGBl. Nr. 57/2009 abgelöst wurde und im Abschnitt 2 "Tierhaltung" in den § 16a -24 im Detail geregelt ist.

Für die damaligen Verantwortlichen gab es ja, wie in vielen Gemeinden, Anlassfälle, um die Problematik in den Griff zu bekommen. Andere Gemeinden haben auch der neuen Rechtslage Folge geleistet und damit für Rechtssicherheit gesorgt. So wie dies der Zeit läuft, hat der Leinenzwang in Wals-Siezenheim keine Rechtsgrundlage und die Hinweistafeln sind zu entfernen, wobei den politisch Verantwortlichen eine neue rechtskonforme Verordnung zu empfehlen ist.





Auer Helmut, 5071 Wals