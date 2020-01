Eine Geschichte aus dem Bus

Ich bin im Bus. Im Obus. Auch im Bus, der weiter fährt über die Stadtgrenze hinaus. Das Licht ist gut. Aus meinem Rucksack nehme ich ein Buch. Ein gutes Buch. Darauf lege ich wert. Aus meinen Augenwinkeln heraus nehme ich eine Menge netter Menschen wahr. Die steigen ein und steigen etwas weiter wieder aus. Die Jungen, Mädchen wie Buben, sind angeschlossen an die Musik, die sie gerne hören. Ich liebe Musik aller Art, wenn ich sie nur hören könnte hinter all den Kopfhörern. Sie bleibt mir verschlossen. Auch die Mitteilungen in all den IPhones und Smartphones bleiben im Verborgenen. Gott sei Dank muss ich nicht alles wissen. Ich hab ja mein Buch. Kritische Blicke bleiben mir nicht erspart. Alte Menschen steigen ein. Ich kann auch im Stehen lesen. Dankende Blicke begleiten mich und traurige, als wär die Welt dem Ende nah. Ist sie aber nicht, da bin ich sicher. Vorausgesetzt, wir gehen miteinander liebevoll um. Ich danke unserer Chauffeuse für ihre buchgerechte Fahrweise.

Bernhard A. Binder, 5026 Salzburg