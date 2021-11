Eine Grenze wurde jetzt überschritten

Nicht geimpfte Menschen werden nun, trotz negativer PCR-Testung, von Dienstleistungen ausgeschlossen. Ich selbst bin genesen, zweifach geimpft und finde die 2-G-Regelung nicht gerechtfertigt. Mit 2 G werden Nichtgeimpfte genötigt, sich impfen zu lassen oder in einen individuellen Lockdown zu gehen. Bis jetzt habe ich die Covid- Maßnahmen mitgetragen, doch jetzt muss die Frage nach der Verhältnismäßigkeit gestellt werden. Wenn es das Ziel ist, Menschen zu schützen, so ist die PCR-Testung die sicherste Möglichkeit dazu. Bei der aktuellen Covid-Entwicklung sehe ich 2,5 G plus für Menschenansammlungen und 2,5 G für persönliche Begegnungen und körpernahe Dienstleistungen als ausreichend an. Die Impfung ist eine individuelle und persönliche Entscheidung, die zu respektieren ist. Sie darf nicht durch Zwang herbeigeführt werden. Jeder, der will, kann sich mit der Impfung selbst schützen. Durch den PCR-Test können sowohl Nichtgeimpfte als auch Geimpfte sicherstellen, dass sie für andere eine geringe Gefahr sind. Gefährlich sind jene nicht geimpften Politiker, die PCR-Tests bzw. Masken, mit dem Hinweis auf das freie Mandat, verweigern. Daher mein Aufruf an die Regierung, diese unsägliche und unsere Gesellschaft noch tiefer spaltende 2-G-Entscheidung so schnell wie möglich zurückzunehmen.





Günther Schackmann, 5302 Henndorf