Eine große kleine Geste

Am 28. 9. nahm ich den letztmöglichen Zug von Wien nach Salzburg, damit ich mit geplanten 20 Minuten Umstiegszeit noch den letzten Bus Richtung Hallein erwischen konnte. Leider hatte mein Zug Verspätung und so fuhr mir der Bus vor der Nase weg. Der/die Buslenker/-in konnte nichts dafür, denn ich war eben genau die eine Minute zu spät. Also hielt ich schnell ein Taxi an mit dem Auftrag, dem Bus nachzufahren. Am Mirabellplatz hatten wir den Bus eingeholt.

Als ich zahlen wollte, schmiss mich der Taxifahrer aus dem Auto. Ich folgte seinen Anweisungen und stieg in den Bus.

Ich bereute es einerseits, denn ich hätte gern gezahlt. Und ich war andererseits überwältigt von der Hilfsbereitschaft dieses Mannes! Ich möchte mich ganz offiziell dafür bedanken, auch wenn er es wahrscheinlich nie lesen wird. Er hat sich in meine Lage hineinversetzt und war bereit, mir zu helfen ohne Erwartung auf Gegenleistung. Ich denke, vor allem in diesen Zeiten, wo so vieles nicht in unserem Wirkungsbereich zu sein scheint, sind es die vielen kleinen Gesten, die unser aller Leben schöner machen können. Die kleinen Gesten haben wir in der Hand. Schön, dass es Menschen gibt, die das verstehen!

Vielen Dank!



Daria Dachs, 5081 Anif-Niederalm