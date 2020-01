Eine gute Entwicklung an den Schulen voranbringen

Susanne Wiesinger hat in ihrem ersten Buch auf unhaltbare Zustände in Schulen, die unserem Kulturkreis widersprechen, hingewiesen. Daraufhin wurde sie, obwohl sie eher eine gemäßigte linke Position vertritt, von Bildungsminister Faßmann in das Ministerium berufen, um Vorschläge zu erarbeiten. Nunmehr ist sie in Ungnade gefallen, weil sie konstatiert dass "zwischen der Realität in den Klassenzimmern und den theoretischen Überlegungen im Ministerium eine Lücke klafft", was sicher zutrifft. Alle Parteien müssten sich von manchen festgeschriebenen Vorbehalten im Interesse einer guten Entwicklung unserer Schulen verabschieden. Ein erster Schritt wäre der verpflichtende Ethikunterricht, zumindest vor Ende der Pflichtschulzeit, durch die Vermittlung eines Wertekataloges, um der weitgehenden Orientierungslosigkeit unserer Jugend gegenzusteuern.





Prof. Dr. Wilhelm Pölzl, 5020 Salzburg