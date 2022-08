Eine Idee um Bürger günstig mit Brennholz zu versorgen

Geschätzte Bürgermeister am Land,

Heizen wird immer teurer. Viele haben sich deshalb mit Brennholz eingedeckt. Schließlich haben die meisten Häuser noch Kachelöfen. Aus einer Zeit bevor Fernwärme, Öl- und Gasheizungen in Mode kamen. Dumm ist nur, auch der Preis für Brennholz hat sich verdoppelt und außerdem ist es vergriffen. Nachschub gibt es so schnell auch keinen, schließlich braucht Brennholz 2 Jahre zum Trocknen. Zur gleichen Zeit stehen in jeder Gemeinde hunderte abgestorbener Bäume herum, die meisten als stumme Zeitzeugen des Eschensterbens der letzten Jahre. Diese Baumskelette einsammeln, auf Scheitlänge schneiden, dazu 3-4 Holzhackermaschinen bereitstellen und jeder Gemeindebürger kann sich mit etwas Eigeninitiative selbst mit Brennholz für den kommenden Winter eindecken. Kostenlos. Mit etwas gutem Willen und Organisationstalent können Sie, werte Bürgermeister, das mit links schaffen. Ihre Gemeindebürger werden es Ihnen danken und Sie im besten Falle auch wieder wählen.

Anton Preslmayer, 5322 Hof bei Salzburg